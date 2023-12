Märchenumzug, Stollenanschnitt, Bergparade: So ist das Erzgebirge in die Adventszeit gestartet

Im Erzgebirge hat die schönste Zeit des Jahres begonnen. Tausende Besucher brachten sich in Orten wie Eibenstock, Aue, Thum und Olbernhau in Weihnachtsstimmung.

Die Adventszeit hat begonnen – und mit ihr im Erzgebirge die Weihnachtsmärkte, Stollenanschnitte und Umzüge. Während es am Samstag in Eibenstock märchenhaft zuging, versuchten sich in Thum Bürgermeister und Konditormeister am Stollenschnitt. Auch in Olbernhau warteten auf die Besucher Leckereien. Dort gab es beim Hüttenadvent eine nach...