Maifeiern in Annaberg-Buchholz und Aue-Bad Schlema

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Südwestsachsen und seine Mitgliedsgewerkschaften veranstalten auch in diesem Jahr zum Tag der Arbeit am Montag Aktionen und Kundgebungen. Maiveranstaltungen mit Familienprogramm, Gesprächsrunden und Infoständen finden im Erzgebirge 10 Uhr in Annaberg-Buchholz und 10.30 Uhr in Aue-Bad Schlema statt, heißt es in...