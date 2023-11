Mehrkosten: Straße in Zschorlau bekommt zwei Ausweichbuchten

Zwei Eigentümer haben jeweils einen Streifen von ihren Grundstücken an die Gemeinde abgetreten. Dadurch kann die Bergstraße jetzt sicherer gemacht werden.

Eigentlich waren die Bauarbeiten an der Bergstraße in Zschorlau bislang im geplanten Kostenrahmen geblieben. Aber jetzt hat der Gemeinderat noch einmal einer Nachtragszahlung in Höhe von rund 41.000 Euro zugestimmt. Grund dafür ist, dass an der Straße zwei Ausweichstellen gebaut wurden. Voraussetzung war, dass zwei Eigentümer jeweils einen...