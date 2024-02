Mildes Wetter setzt Skipiste zu: Skiarena Eibenstock stellt über Nacht auf Sommerbetrieb um

Die anhaltend milden Temperaturen machen der Skipiste in Eibenstock zusehends zu schaffen. Nun reagiert der Betreiber.

Nach 71 Tagen Skibetrieb seit Anfang Dezember kehrt am Adlerfelsen in Eibenstock ab diesem Sonnabend der Sommerbetrieb zurück. Und damit so zeitig im Jahr wie bisher noch nie in „Wurzelrudis Erlebniswelt“. Grund sind die anhaltend milden Temperaturen, die der Skipiste zusehends zu schaffen machen und abschmelzen lassen.