Ministerpräsident kommt für Wirtschaftsforum ins Erzgebirge - Protest angekündigt

Michael Kretschmer ist am Mittwoch für eine Stippvisite in Aue. Er will ein regionales Wirtschaftsforum besuchen. Eine rechtsextreme Kleinstpartei hat anlässlich des Besuchs Protest angekündigt.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer kommt nach Aue. Der CDU-Politiker will am Mittwochmittag im Auerhammer Metallwerk am Wirtschaftsforum Westerzgebirge teilnehmen, das die Industrie- und Gewerbevereinigung Westerzgebirge und der Wahlkreisabgeordnete Eric Dietrich (CDU) erstmals zusammen organisieren. Laut Staatskanzlei wird er ein...