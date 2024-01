Mit zwei Freikarten zum Ball ins Kulturhaus Aue

Zum 12. Mal findet der Philharmonieball in Aue statt. Die Karten dafür sind ausverkauft. „Freie Presse“ hat aber noch zwei. Wer hat Lust auf Musik und Tanz?

Am Samstag findet der 12. Philharmonieball im Kulturhaus Aue statt. Die Gäste können sich auf ein Galaprogramm im Großen Saal und ein üppiges Galabuffet im Foyer freuen. Anschließend wird zur ausgedehnten Walzerrunde in den Kleinen Saal eingeladen, während auch in den anderen Räumen des Kulturhauses unter den Klängen mehrerer Bands...