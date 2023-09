Motorradfahrer wird bei Unfall bei Eibenstock schwer verletzt

Die Feuerwehr Eibenstock war nach ihrem eigenen schweren Unfall am Sonntag zum ersten Mal wieder zum Einsatz.

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall auf der B 283 schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen war er mit seiner Suzuki aus Wolfsgrün in Richtung Eibenstock unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde vom...