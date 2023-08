Mulderadweg im Erzgebirge geht bei Wolfsgrün unter die Erde

An mehreren Stellen wird am Mulderadweg gebaut. Am bekanntesten dürfte die Baustelle an der Bundesstraße 283 in Wolfsgrün sein, denn dort steht man regelmäßig an einer Ampel. Und es kommt noch dicker.

In der Bauberatung am Dienstag an der Baustelle des Muldentalradweges bei Wolfsgrün ging es um die Verlegung von Leitungen. Das ist eine der Voraussetzungen dafür, um ab 18. September damit beginnen zu können, sich durch die Bundesstraße zu graben. Denn in diese wird als zukünftige Querung des Radweges eine Unterführung eingebaut. Dafür... In der Bauberatung am Dienstag an der Baustelle des Muldentalradweges bei Wolfsgrün ging es um die Verlegung von Leitungen. Das ist eine der Voraussetzungen dafür, um ab 18. September damit beginnen zu können, sich durch die Bundesstraße zu graben. Denn in diese wird als zukünftige Querung des Radweges eine Unterführung eingebaut. Dafür...