Nach Angriff auf Ausländer im Bus: Zwei Erzgebirger vor Gericht verurteilt

Eine Geld- und eine Bewährungsstrafe hat das Amtsgericht Aue gegen zwei Erzgebirger verhängt. Sie sollen einen Eritreer im Bus angegriffen haben. Den Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit wiesen sie zurück.

Es war der Männertag 2021. Eine Gruppe von Männern war auf der Rückfahrt von ihrer Tour nach Tschechien. Alkohol war wohl im Spiel, als sich etwas ereignete, was wenig später für Schlagzeilen sorgte und sie jetzt vors Amtsgericht Aue-Bad Schlema führte. Die drei Männer waren an diesem Tag in Streit mit einem jungen Mann aus Eritrea...