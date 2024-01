Nach Bombendrohung gegen Gymnasium in Aue Unterricht abgesagt – Polizei beendet ihren Einsatz

Spezialkräfte der Polizei haben am Mittwochvormittag das Clemens-Winkler-Gymnasium in Aue durchsucht. Die Ermittlungen dauern an.

Nach der anonymen Bombendrohung gegen das Clemens-Winkler-Gymnasium in Aue kann der Unterricht am Donnerstag wieder regulär stattfinden, heißt es auf Nachfrage von der Schulleitung. Am Mittwochmorgen war das Gymnasium evakuiert worden, nachdem am Dienstagabend bei der Schule eine E-Mail mit der Drohung eingegangen war. Die Schulleitung hatte die...