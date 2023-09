Nach dem Tag der Sachsen in Aue: So läuft das große Aufräumen

Um die 25 Tonnen Müll sind an den drei Festtagen in der Innenstadt von Aue zusammengekommen. Das ist aber noch lange nicht alles, womit sich die Bauhofmitarbeiter am Montag befassen mussten.

Nach dem Tag der Sachsen sah man sie überall in Aues Innenstadt, die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs in ihren orangefarbenen Anzügen mit verschiedenster Technik oder einfach mit einem Besen ausgestattet. Nur kurze Zeit nach dem Festende ging es am Sonntagabend ans Aufräumen. Dabei hat man allerdings den Standbetreibern den Vortritt... Nach dem Tag der Sachsen sah man sie überall in Aues Innenstadt, die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs in ihren orangefarbenen Anzügen mit verschiedenster Technik oder einfach mit einem Besen ausgestattet. Nur kurze Zeit nach dem Festende ging es am Sonntagabend ans Aufräumen. Dabei hat man allerdings den Standbetreibern den Vortritt...