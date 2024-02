Nach fünf Jahren Wartezeit im Erzgebirge: Schneeberg bekommt einen neuen Pfarrer

Pfarrer Frank Meinel erhält endlich Verstärkung: Die evangelisch-lutherische Gemeinde Schneeberg mit ihren „Schwestern“ in Neustädtel und Griesbach freut sich auf einen Pfarrer auf Probe.

Was lange währt, wird gut. So sagt es der Volksmund. Für die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde in Schneeberg könnte sich das bewahrheiten: Nach fünf Jahren Vakanz bekommt Pfarrer Frank Meinel Verstärkung an die Seite. Besetzt wird die zweite Pfarrstelle durch Philipp Oberschelp.