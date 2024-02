Nach schwerem Brand in Zschorlau: Erzgebirgerin ruft Spendenaktion ins Leben

Eine Familie in Zschorlau steht vor den Trümmern ihres bisherigen Zuhauses: Ein Feuer hat in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ihr Wohnhaus zerstört. Doch jetzt rollt eine Welle der Hilfsbereitschaft.

Nach dem schweren Brand am Mittwochabend in Zschorlau ist von dem Haus an der Eibenstocker Straße nur ein Haufen Schutt und Asche übrig. Hier kann keiner mehr wohnen. Das hat auch Anne-Kristin Meier-Schöniger schwer mitgenommen. „Ich habe am Morgen davon über die sozialen Medien erfahren und war einfach nur geschockt“, sagt die...