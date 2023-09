Nach Wirbel um Schild bei Festumzug zum Tag der Sachsen in Aue: Das sagen Polizei und Staatsanwaltschaft

Für Aufregung hat ein Schild gesorgt, das beim Festumzug zum Tag der Sachsen in Aue an einem Fahrzeug der Dachdecker zu sehen war. Wie es die Staatsanwaltschaft einschätzt - und: Was eine Aussprache zwischen Stadtchef und Innung gebracht hat.

Nach dem Wirbel um ein Schild an einem Truck der Dachdecker zum Festumzug beim Tag der Sachsen in Aue ist jetzt klar, dass von juristischer Seite kein Ärger droht. Zwar hatte die Polizei den Wagen noch am Sonntagnachmittag kontrolliert, wie eine Sprecherin auf Anfrage berichtet. Dabei seien wegen möglichen Verstoßes gegen Veranstaltungsauflagen... Nach dem Wirbel um ein Schild an einem Truck der Dachdecker zum Festumzug beim Tag der Sachsen in Aue ist jetzt klar, dass von juristischer Seite kein Ärger droht. Zwar hatte die Polizei den Wagen noch am Sonntagnachmittag kontrolliert, wie eine Sprecherin auf Anfrage berichtet. Dabei seien wegen möglichen Verstoßes gegen Veranstaltungsauflagen...