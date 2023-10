Nacht der erleuchteten Kirche bietet in Eibenstock zwei Konzerte

Die Kirche erstrahlt in einem ganz anderen Licht als zum Gottesdienst üblich: Erfolgreich inszeniert wird dieses Format seit Jahren von der Laser Event Company Eibenstock.

Die Kirche in einem ganz anderen Licht als zum Gottesdienst üblich: Dieses Format inszeniert die Laser Event Company (LEC) Eibenstock seit Jahren erfolgreich und hat Anfang November damit Heimspiel. Zur „Nacht der erleuchteten Kirche“ mit besonderen Effekten gibt es zwei Konzerte. Am 3. November treffen in der Eibenstocker Stadtkirche zwei...