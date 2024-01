Naturschauspiel im Erzgebirge: Höchster Wasserfall Sachsens wird zur Eiswand und lockt Kletterer an

Der 30 Meter hohe Wasserfall in Blauenthal gefriert bei dauerhaften Minusgraden zu einer spektakulären Eiskulisse. Das lockt viele Besucher an, für einige von ihnen bietet sich so eine außergewöhnliche Kletterwand. Doch etwas sorgt bei den Kletterern für Ärger.

Die Möglichkeit zum Eisklettern bietet sich an Sachsens höchstem Wasserfall in Blauenthal nur selten. Doch weil es in der vergangenen Woche in den Nächten oft um die minus zehn Grad Celsius kalt war, konnte sich die Eiswand bilden.