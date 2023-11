Neue Band aus dem Erzgebirge: „Private Loo“ gibt Releasekonzert - Wer sind die Funkrocker?

Mit „Private Loo“ startet im Erzgebirge eine neue Band. Die Mitglieder stellen am Samstag in Lößnitz ihr Album vor. Was die Gruppe mit den „Red Hot Chili Peppers“ verbindet.

„Wir bezeichnen uns selbst als Funk- und Popband und sind der Meinung, dass der Musikstil, wie wir ihn leben und performen, in Deutschland einmalig ist." Das sagt Cornelius Staude aus Lößnitz. Er ist Sänger der neuen Band „Private Loo", die auf einen besonderen Musikstil setzt. Die einzigen, deren Stil ähnlich sei, wäre die...