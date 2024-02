Neue Duschen und WCs in der Schulturnhalle: Gemeinde Schönheide investiert fast eine Million Euro in Sanierung

Die Anfang der 1990er-Jahre gebaute Turnhalle an der Oberschule Schönheide ist stark sanierungsbedürftig. Über Jahre wurden dort nur Kleinigkeiten repariert, heißt es aus dem Rathaus.

In den Sanitärräumen der Turnhalle an der Oberschule Schönheide läuft die Komplettsanierung. Nachdem Ende 2023 der erste Bauabschnitt abgeschlossen werden konnte, soll der zweite laut Kerstin Radecker vom Bauamt der Gemeinde Ende März beendet sein. Die Arbeiten wurden in zwei Abschnitte eingeteilt, um den laufenden Betrieb in der Turnhalle...