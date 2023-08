Neue Straßensperrungen bremsen Autofahrer in Aue aus

Die Auerhammerstraße in Aue ist bereits dicht, die Clara-Zetkin-Straße ist es in Kürze. Und eine andere Baustelle geht in die Verlängerung.

Neue Verkehrseinschränkungen kommen auf Autofahrer in Aue zu. Wie die Stadtverwaltung berichtet, wird die Clara-Zetkin-Straße am 21. August im Bereich nach der Zufahrt zum Parkplatz Nickelhütte bis Höhe Hausnummer 64 kurzzeitig voll gesperrt – und zwar von 22 Uhr bis voraussichtlich 23 Uhr des Folgetages. Grund sind Kranhubarbeiten und das...