Neues 24-Stunden-Fitnessstudio im Erzgebirge öffnet: Hier kann man ab Montag auch nachts schwitzen

Die Fitnesskette „All time Fitness“ startet am Montag mit einem neuen Studio in Eibenstock, das rund um die Uhr geöffnet hat. Was es zu bieten hat und wie der Zutritt funktioniert.

Tobias Wendler, der als Betriebshandwerker für alle All-time-Fitness-Studios zuständig ist, hat noch ordentlich zu tun in den Tagen bis zur Eröffnung des neuen Studios in Eibenstock. Die soll am Montag, 10 Uhr sein, danach steht es 24 Stunden an sieben Tagen für Mitglieder zur Verfügung. Tobias Wendler, der als Betriebshandwerker für alle All-time-Fitness-Studios zuständig ist, hat noch ordentlich zu tun in den Tagen bis zur Eröffnung des neuen Studios in Eibenstock. Die soll am Montag, 10 Uhr sein, danach steht es 24 Stunden an sieben Tagen für Mitglieder zur Verfügung.