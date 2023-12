Nur ein Wochenende: Ist der Weihnachtsmarkt in Aue zu kurz?

Drei Tage lang dauert der Weihnachtsmarkt in Aue. Das ist neben dem Standort am Carolateich weiterhin das bestimmende Thema bei Besuchern und Händlern. Waren diese Veränderungen richtig?

Weihnachtsmärkte gehören im Erzgebirge zum Advent wie das Amen in die Kirche. Doch wie lange sollen sie dauern? In Aue ist der Markt am Carolateich nur drei Tage geöffnet. Was sagen die Händler und Besucher dazu?