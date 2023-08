Parkplatzrempler in Schneeberg: Unfallverursacher getürmt

Schneeberg.

Die Ermittler des Polizeireviers Aue suchen Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag, 17. August, zwischen 10.55 und 11.28 Uhr in Schneeberg zugetragen hat. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hat auf dem Parkplatz in der Topfmarktgasse vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten, silbergrauen VW Polo beschädigt. Der Verursacher verließ anschließend den Unfallort unerlaubt, heißt es in einer Mitteilung des Polizeireviers Aue vom Freitag. Am Fahrzeug, das blaue Farbspuren aufwies, registrierte die Polizei Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen sowie zum möglichen Verursacher nimmt das Polizeirevier Aue unter der Telefonnummer 03771 120 entgegen. (mb)