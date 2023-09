Person mit Clownsmaske unterwegs: Polizei prüft Vorfall in Aue

Einer Jugendlichen ist im Wald in Aue eine Person mit Clownsmaske begegnet. In den sozialen Netzwerken kursiert dazu eine Warnung. Die Polizei prüft den Vorfall.

Eine Person, die mit einer Clownsmaske unterwegs gewesen ist, hat jetzt in Aue die Polizei auf den Plan gerufen. Wie ein Sprecher berichtet, war der oder die Unbekannte am Dienstagnachmittag einer Jugendlichen (17) auf dem Eichert begegnet, und zwar im Bereich des Forstweges. „Wir prüfen derzeit eine strafrechtliche Relevanz“, so der...