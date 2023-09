Pkw in Lößnitz durch Granitstein beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen eines durch Steinschlag verursachten Unfalls.

Lößnitz.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 9.45 Uhr, in Lößnitz zugetragen hat. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, das auf der Schneeberger Straße, vermutlich aus Richtung Zentrum kommend, in Richtung Stadtschreiberweg unterwegs war, kam in Höhe des Hausgrundstücks Nummer 57 b vermutlich nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen am Rand liegenden Granitstein. Der Stein wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen rechts geparkten Pkw geschoben und beschädigte diesen. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallhergang nimmt das Polizeirevier Aue unter der Telefonnummer 03771 12100 entgegen. (mb)