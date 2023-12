Polizei findet seit zwei Wochen vermissten Mann tot im Erzgebirgswald

Kurz nach dem Verschwinden des 54-jährigen Eibenstockers war sein Auto entdeckt worden. Doch erst jetzt wurde der Mann gefunden – tot im Wald bei Eibenstock.

Für die Angehörigen eines 54-jährigen Eibenstockers, der von der Polizei am 29. November als vermisst gemeldet wurde, ist es traurige Gewissheit geworden: Er wurde am Dienstag tot im Wald zwischen Schönheide und Eibenstock aufgefunden. Schon am 1. Dezember hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, der den Pkw des 54-Jährigen in einem...