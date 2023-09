Polizei stellt in Zschorlau flüchtenden 19-Jährigen mit getunter S 51

Am Zweirad wurden technische Veränderungen an Zylinderkopf, Auspuff, Luftfilter, Bremsanlage und Bereifung bemerkt.

Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Mopedfahrer in Zschorlau gestellt, der sich ihrer Kontrolle entziehen wollte. Obwohl er in der August-Bebel-Straße zum Halten aufgefordert wurde, flüchtete der 19-Jährige in eine Seitenstraße und auf einen Feldweg. Dort wurde er gestoppt. Am Zweirad wurden Veränderungen an Zylinderkopf, Auspuff, Luftfilter, Bremsanlage und Bereifung bemerkt. Für eine Überprüfung wurde die S 51 sichergestellt. Es besteht der Verdacht der Leistungssteigerung, für die der 19-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnisklasse besitzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt sowie aufgrund der Flucht wegen des Verdachts verbotener Kraftfahrzeugrennen. (mb)