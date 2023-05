Polizeihubschrauber über Aue sorgt für Aufsehen

Ein Polizeihubschrauber über Aue hat am Montag für Aufsehen gesorgt. Die Maschine zog am Vormittag in relativ niedriger Höhe über der Stadt ihre Runden. Wie die Polizei berichtet, war der Hubschrauber für einen sogenannten Verkehrsüberwachungsflug im Einsatz. Dabei ging es darum, aus der Luft Fahrbahnmarkierungen auf den Straßen zu überprüfen.