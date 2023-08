Präventionsmobil der Polizeidirektion an 15 Stationen im Erzgebirgskreis zu Gast

Fast 1300 Bürgerinnen und Bürger haben sich bei der Sommertour des Präventionsmobils der Polizeidirektion Chemnitz in diesem Jahr Rat geholt. Diese führte die Polizisten an 30 Tagen über 2300 Kilometer in 34 Orte des Erzgebirges, Mittelsachsens und der Stadt Chemnitz. Im Erzgebirgskreis waren die Beamten seit Juni an 15 Stationen. Es war...