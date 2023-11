Prozess um versuchten Totschlag: Was in der Neujahrsnacht in Aue passierte

Vor dem Landgericht Chemnitz hat der Prozess gegen einen 24-Jährigen begonnen. Er soll am Neujahrstag in Aue einen Mann fast totgeprügelt haben. Auch noch andere schwere Straftaten werden ihm vorgeworfen.

Die dramatischen Geschehnisse in der Neujahrsnacht 2023 an der Schulbrücke haben die Auer schockiert. Mitten in der Stadt war ein Mann brutal zusammengetreten worden und dadurch fast gestorben. Am Montag begann am Landgericht Chemnitz der Prozess gegen einen 24-Jährigen, der nicht nur wegen versuchten Totschlags auf der Anklagebank sitzt.