Quell- und Weinfest wurde in Bad Schlema gefeiert

Kleiner Herbstmarkt zum Quell- und Weinfest zählt 28 Stände

Das Quell- und Weinfest in Bad Schlema hat Tradition. Dieses Jahr waren es auf dem kleinen Herbstmarkt 28 Stände, an denen Verschiedenes angeboten worden ist, auch Kulinarisches. Gefeiert worden ist Samstag und Sonntag rund um das Kurmittelhaus in Bad Schlema mit dem Gesundheitsbad „Actinon“, wo man 2023 auf 25 Jahre Bestehen zurückschaut....