Raubversuch am Grenzübergang Johanngeorgenstadt scheitert

Die Polizei sucht Zeugen dreier Straftaten, die sich im Bereich des Polizeireviers Aue zugetragen haben. Dabei handelt es sich um einen versuchten Raub am Grenzübergang in Johanngeorgenstadt nach Tschechien sowie eingeschlagene Seitenscheiben von parkenden Pkw in Schneeberg sowie Zschorlau.