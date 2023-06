Rummel-Absage für Mondfest in Zschorlau

Erstmals seit langem sollte es zum Mondfest in Zschorlau in diesem Jahr wieder einen Rummel geben. Mit der Schaustellerfamilie Walz waren die Absprachen getroffen. Doch diese Woche sei per Whatsapp die Absage an die Gemeinde gekommen. Ohne Begründung. "Ich bin empört über so ein Verhalten", sagt Bürgermeister Wolfgang Leonhardt (CDU). Jetzt...