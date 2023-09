Schneeberg: Dieb macht sich an Kasse in Supermarkt zu schaffen

Ein besonders schwerer Fall des Diebstahls beschäftigt derzeit die Polizei. Ein Dieb hatte in einem Supermarkt in Schneeberg unbemerkt eine Kasse aufgehebelt.

Ein Dieb hat sich im Netto-Markt an der Zwickauer Straße in Schneeberg zu schaffen gemacht. Wie die Polizei berichtet, hebelte der unbekannte Täter am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr unbemerkt eine Kasse auf und erbeutete so mehrere hundert Euro Bargeld. An der Kasse entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Nun...