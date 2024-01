Schneeberg: Dieser Petry rockt 2024 den Filzteich

Eisarena, Anbaden, Filzteichfest, Rock am Teich und Drachenbootrennen garantieren in Schneeberg beste Unterhaltung. Wolfgang Petrys Sohn tritt am Filzteich auf.

Mit einem gelungenen Badetag sind die Stadtwerke Schneeberg am ersten Sonntag des neuen Jahres in ihre diesjährige Silberstrom-Eventsaison gestartet. Rund 250 Bade- und Saunagäste nutzten das Angebot, das für die Besitzer der Silberstromkarte kostenlos war. Nach dem Auftakt folgen noch weitere Höhepunkte in diesem Jahr.