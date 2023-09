Schönheide: Zigarettenautomat aus Gaststätte gestohlen

Die Polizei beziffert den am späten Sonntagabend entstandenen Schaden auf etwa 5000 Euro.

Ein Zigarettenautomat ist am späten Sonntagabend aus einer Gaststätte in Schönheide gestohlen worden. Die unbekannten Täter hatten das Lokal in der Auerbacher Straße gegen 22.15 Uhr über einen Seiteneingang betreten, den dort aufgestellten Zigarettenautomaten unbemerkt aus dem Gebäude getragen und verschwanden mit dem Gerät. Ersten...