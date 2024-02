Schwerer Brand zerstört Wohnhaus im Erzgebirge vollständig - Polizei äußert sich zur möglichen Ursache

Zwei Personen sind bei einem verheerenden Brand in Zschorlau verletzt worden. Ein Video zeigt den dramatischen Kampf der Feuerwehr gegen die Flammen. Die Polizei hat einen Verdacht, was das Feuer ausgelöst hat.

Zu einem verheerenden Wohnhausbrand mit zwei verletzten Personen ist es am Mittwoch kurz vor Mitternacht in Zschorlau gekommen. Dabei entstand so viel Rauch, dass die Bevölkerung aufgefordert wurde, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am Morgen ist klar: Das Haus wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Seine Bewohner können nicht dahin...