Seltsames Wetterphänomen im Erzgebirge: Lichtstreifen in eisigen Nächten

Petra und Christoph Düring haben von ihrem Haus in Johanngeorgenstadt ein Phänomen am nächtlichen Himmel beobachtet. Als mystisch haben sie es empfunden. Was ist die Erklärung dafür?

Petra und Christoph Düring haben in einer der vergangenen eiskalten Nächte eine spannende Beobachtung gemacht. Es war in der Nacht zwischen dem 8. und 9. Januar, etwa 0.30 Uhr. „Hast du so etwas schon einmal gesehen? Ich glaube fast an Außerirdische“, seien die Worte ihres Mannes gewesen, mit dem er sie weckte, so Petra Düring. Der Blick... Petra und Christoph Düring haben in einer der vergangenen eiskalten Nächte eine spannende Beobachtung gemacht. Es war in der Nacht zwischen dem 8. und 9. Januar, etwa 0.30 Uhr. „Hast du so etwas schon einmal gesehen? Ich glaube fast an Außerirdische“, seien die Worte ihres Mannes gewesen, mit dem er sie weckte, so Petra Düring. Der Blick...