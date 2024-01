Sieg zum Jahresauftakt lässt Fans des FC Erzgebirge Aue auf Wunder hoffen

Der Kumpelverein ist mit einem Sieg ins Jahr 2024 gestartet. In der Tabelle nimmt man damit den Fahrstuhl nach oben. Das lässt die Fans für den weiteren Saisonverlauf hoffen.

Das Erzgebirgsstadion am Freitagabend im kollektiven Freudentaumel: In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielt Mirnes Pepic am Freitagabend den 2:1-Siegtreffer gegen Rot-Weiß Essen. Andreas Bauer aus Schneeberg ist zufrieden: „Ich freue mich wirklich für ihn, dass er dieses Tor gemacht hat.“ Es war der krönende Abschluss eines...