Skilift in Lößnitz startet in die neue Saison

Im Skigebiet „Milda“ am Hirnschädel in Lößnitz dreht sich ab Samstag der Schlepplift. Das Team hat den Hang bestens präpariert.

Ab Samstag beginnt in Lößnitz im Skigebiet „Milda“ am Hirnschädel die neue Wintersportsaison. Das Team rund um den Skihang und vom Alpinen Ski- und Sportverein Lößnitz hat den Start in den vergangenen Tagen gut vorbereitet. Ab 10 Uhr öffnet der Doppelschlepplift für alle Skibegeisterten. Geöffnet ist je nach Witterung: Montag bis...