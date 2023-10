So spart Stützengrün Geld: Subbotnik im Patrizierhaus

Das Patrizierhaus im Ortszentrum ist eines der ältesten Gebäude in der erzgebirgischen Gemeinde. Um es zu erhalten, sind mindestens zwei Millionen Euro nötig. Mit freiwilligen Arbeitseinsätzen helfen Bürger und Firmen, Sanierungskosten einzusparen. Nach dem Motto: Kleingeld ist kein Mist.

Männer mit Äxten und Stemmeisen, die sich am Hintereingang des Patrizierhauses herumtreiben: Warum nur muss man als Passant da als Erstes an den Geheimgang denken, der sich unter dem Gebäude verbergen soll? Aber der Lösung dieses Rätsels sind die Stützengrüner in dieser Woche nicht nähergekommen. Ihr Arbeitseinsatz am Donnerstag galt der...