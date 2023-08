„Spiel der Legenden“: Auer Aufstiegshelden und weitere Veilchen-Idole zeigen noch einmal ihre Klasse

In einem „Spiel der Legenden“ sind am Donnerstagabend im Erzgebirgsstadion viele bekannte Kicker von einst zu erleben gewesen. Es war unterhaltsam auf und neben dem Platz.

1046 Zuschauer sind am Donnerstagabend zum „Spiel der Legenden“ ins Erzgebirgsstadion gekommen. Die Partie zwischen Wismut Aue und Erzgebirge Aue endete offiziell 7:7 – inoffiziell 8:6 – aber das ist eher Nebensache gewesen. Worum es ging, war die Erinnerung an das Wunder vor 20 Jahren, als die Kicker aus dem Lößnitztal erstmals in die...