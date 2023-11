Staatsanwalt: Angeklagter soll Tod eines Auers in Kauf genommen haben

Am Landgericht Chemnitz wird der Angriff in der Neujahrsnacht an der Schulbrücke in Aue verhandelt, bei der ein Mann lebensbedrohlich verletzt wurde. Doch in der Anklage stehen noch weitere Vorwürfe.

Der Angriff in der Neujahrsnacht 2023 wird seit Montag vor dem Landgericht Chemnitz verhandelt. Dabei ist sich der Staatsanwalt sicher: Der Angeklagte hat den Tod des Auers in Kauf genommen. Gegen 4.50 Uhr war er von einer Silvesterfeier auf dem Heimweg gewesen. An der Schulbrücke wurde er von einem 24-Jährigen unvermittelt angegriffen und zu...