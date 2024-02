Straßen in Aue gesperrt: Wo der Verkehr rollen kann und wo nicht

Auf neue Baustellen müssen sich Autofahrer in den kommenden Wochen in Aue einstellen. Auf einer viel befahrenen Straße kann der Verkehr dafür wieder rollen.

Mit den steigenden Temperaturen nimmt auch das Baugeschehen auf den Straßen in der hiesigen Region wieder zu. Die Folge für Autofahrer: Es kommt zu Sperrungen und Umwegen. Welche Straßen in Aue-Bad Schlema in nächster Zeit wann dicht sind – ein Überblick.