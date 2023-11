Süße Tradition: Kleine Erzgebirger backen Plätzchen im Möbelhaus

Kleine Backaktion in Lößnitz: Die Kinder der Kita Spatzennest haben jetzt an ungewöhnlichem Ort Plätzchen gebacken.

Plätzchen backen ist in vielen Kindertagesstätten in der Adventszeit gute Tradition. Besonders früh sind damit jetzt die Kinder der Kita Spatzennest in Lößnitz dran gewesen. Elf Mädchen und Jungen griffen in dieser Woche im Möbelhaus Seidel zum Nudelholz und rollten Plätzchenteig aus. Das Möbelhaus stellte die Lebensmittel und die...