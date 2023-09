Tag der Sachsen in Aue: Dieses Fazit ziehen Stadt, Feuerwehr und RVE

Während sich 150.000 Besucher bei dem großen Volksfest drei Tage lang vergnügten, sicherten Hunderte Freiwillige die Party ab. Es wurden Anzeigen aufgenommen und Hilfe geleistet. Das ist das Fazit der Organisatoren

Noch nie wurde so viel vor einem Tag der Sachsen diskutiert, wurden so viele Bedenken geäußert. Wie viele Menschen kann das Festgelände aufnehmen und reichen die Parkplätze? Am Montag waren die drei Festtage Geschichte und die Beteiligten ziehen eine Bilanz, die überwiegend positiv ausfällt.