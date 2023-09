Telekom nimmt XXL-Funkmast im Erzgebirge in Betrieb

Der Oberbürgermeister von Aue-Bad Schlema nennt es das „Tal der Ahnungslosen“: Jetzt hat endlich auch der Ortsteil Wildbach ein ordentliches Handynetz. Doch es gibt einen kleinen Wermutstropfen.

Einen neuen, riesigen Mobilfunkmast hat die Deutsche Telekom am Donnerstag in Aue-Bad Schlema in Betrieb genommen, konkret auf einem Feld in Wildbach. Die Anlage soll die Mobilfunkversorgung in einem mehrere Kilometer großen Umkreis verbessern. Genutzt werden die schnellen Dienste LTE und 5G.