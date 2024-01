Traditionslokal im Erzgebirge: Stadt Aue hat ein Auge auf Eichertschänke geworfen

Das Gebäude Am Eichert 20, bei den Auern als Eichertschänke bekannt, wurde im Herbst 2023 ersteigert. Von wem, das weiß die Stadt nicht. Um die Gefahr abzuwenden, dass es weiter verfällt, will sie jetzt aber ihr Vorkaufsrecht anwenden.

Aus städtebaulichen Gründen will die Stadt Aue-Bad Schlema ihr Vorkaufsrecht für das Wohn- und Geschäftshaus Am Eichert 20, bekannt als ehemalige Eichertschänke, ausüben. Dazu berät der Stadtrat in seiner Sitzung am 31. Januar.