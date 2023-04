Über 40.000 Euro Gesamtschaden bei zwei Unfällen

Ein 18-jähriger VW-Fahrer wollte am Mittwochabend gegen 22.10 Uhr von der Goethestraße in Aue nach links in Richtung Postplatz abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Passat (Fahrer: 57). Bei der Kollision wurde keiner der beiden Fahrzeugführer verletzt. Sachschaden an beiden Fahrzeugen: etwa 21.000 Euro. Ein...