Umleitungen im Erzgebirge sorgen für Frust: Jetzt gleich drei Bundesstraßen rund um Aue gesperrt

B 93, B 169 und B 283: Gleich drei Bundesstraßen in der Auer Region sind derzeit für den Verkehr gesperrt, eine davon sogar dreifach. „Freie Presse“ fasst zusammen, wie lange gebaut wird und wo Autofahrer noch durchkommen.

Gute Nerven brauchen Autofahrer derzeit in Aue und Umgebung. Seit dieser Woche sind nun drei Bundesstraßen an insgesamt fünf Stellen in der hiesigen Region gesperrt. Nur in Richtung Schwarzenberg ist die Bundesstraße 101 noch frei. Überall sonst lauern Baustellen.