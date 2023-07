Unentdeckter Geheimgang im Erzgebirge: Lösen Bauarbeiter jetzt das Rätsel?

Eine Eisentür mit rostigen Bändern führt in den Keller des Patrizierhauses in Stützengrün. Unten steht Bürgermeister Volkmar Viehweg, leuchtet mit seiner Taschenlampe in eine zugemauerte Nische und sagt: „Hier könnte es sein.“ Er meint den Zugang zu einem Geheimtunnel, der laut einer örtlichen Legende unter dem alten Herrenhaus liegen...